Néstor Araujo afirma que decidió venir al América "para disputar un Mundial"

"Yo creo que siempre estar en Europa obviamente eres competitivo, estás a tope y no debería cambia, acá incluso con este tope de más responsabilidad, mas presión, de que tú sabes que algo mal y es se entera todo el país y también algo bien y es para bien, pero con esa idea vengo, también de poder ayudar de poder poner mi grano de arena y hace como 4 años que algunos no saben yo decidí junto con el cuerpo técnico no ir al mundial, ahora también lo único que puedo decir es que también decido venir a América para disputar un mundial, es tal cual la decisión ha sido tanto hace 4 años cuando me lesione y yo con Juan Carlos Osorio dije no voy pues ahora mi decisión es hay un Mundial vengo al América", dijo Araujo en conferencia de prnesa.