Liga MX Necaxa vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este viernes 20 de marzo el Estadio Victoria será el escenario del enfrentamiento entre Necaxa y Tijuana, correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Necaxa ocupa la posición 14 de la tabla con 10 puntos acumulados con saldo de tres victorias, un empate y siete derrotas en lo que va del torneo. En su último partido, el equipo local empató, lo que refleja una racha que busca mejorar en este encuentro.

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Por su parte, Tijuana se encuentra en la décima posición con 12 puntos; el registro al momento es de dos victorias, seis empates y tres derrotas hasta el momento. En su más reciente partido, el equipo visitante salió victorioso, lo que podría influir en su desempeño en este duelo, en un emotivo festejo de Diego Abreu con su papá y DT del equipo.

Con ambos equipos en busca de sumar puntos cruciales para mejorar su posición en la clasificación, el partido promete ser un momento clave en la temporada.

Necaxa intentará aprovechar la localía para revertir su situación, mientras que Tijuana buscará consolidar su racha positiva. No te pierdas la oportunidad de seguir este encuentro y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. TIJUANA DE LA JORNADA 12

Necaxa llega al partido con la necesidad de redimirse tras rescatar un punto en su último encuentro contra Puebla, lo que ha generado dudas en su rendimiento. Por otro lado, Tijuana se presenta en alza, tras haberse impuesto a León, lo que les brinda confianza y motivación para enfrentar este desafío.

Cuándo es el Necaxa vs. Tijuana : el juego es este viernes 20 de marzo en el Estadio Victoria.

: el juego es este viernes 20 de marzo en el Estadio Victoria. A qué hora es el Necaxa vs. Tijuana : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Necaxa vs. Tijuana: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.