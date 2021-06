"De Esteban, no lo conozco personalmente, creo nos hemos enfrentado en algunos partidos en el futbol argentino. Darle la bienvenida, desearle mucha suerte, viene a un futbol lindo, competitivo, si está acá es porque se lo merece, se lo ganó, es una buena plaza para nosotros como porteros y como argentinos. Dejen la carrilla para la gente, generaron enemistades con 'Marche' y no hagan enemistades con Esteban, ojalá sea todo de extrafutbolísitico y no nos metamos en otros temas", señaló.