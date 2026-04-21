Liga MX Monterrey vs. Puebla: Horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Rayados tiene una de sus últimas oportunidades de pelear por un lugar de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Monterrey recibirá a Puebla con una ligera esperanza de pelear por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en el Gigante de Acero.

La escuadra de Rayados llegará tras caer en casa en el último partido un revés ante Pachuca que bajó considerablemente el porcentaje de clasificación a la fiesta grande del Futbol Mexicano.

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Además, los constantes reclamos de la afición son cada vez más fuertes, no les ha gustado para nada el desempeño del equipo en los últimos meses.

Horario y dónde ver el Monterrey vs. Puebla de la Liga MX