Monterrey vs. Puebla: Horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Rayados tiene una de sus últimas oportunidades de pelear por un lugar de cara a la Liguilla del Clausura 2026.
Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026
Monterrey recibirá a Puebla con una ligera esperanza de pelear por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en el Gigante de Acero.
La escuadra de Rayados llegará tras caer en casa en el último partido un revés ante Pachuca que bajó considerablemente el porcentaje de clasificación a la fiesta grande del Futbol Mexicano.
Además, los constantes reclamos de la afición son cada vez más fuertes, no les ha gustado para nada el desempeño del equipo en los últimos meses.
La Franja por su parte, fue arrollado por el líder general, las Chivas los golearon 5-0 en la cancha del Estadio Akron, dejándolos fuera de toda oportunidad de ir a la Liguilla.
Horario y dónde ver el Monterrey vs. Puebla de la Liga MX
- Fecha: El juego será el próximo 21 de abril en la cancha del Gigante de Acero.
- Horario: El partido iniciará a las 21:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 23:00 horas del Este, 22:00 horas del Centro y 20:00 horas del Pacífico.
- Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de la señal de ViX en México y por TUDN, tudn.com y app de TUDN en todo Estados Unidos.