Pachuca derrota en el Gigante de Acero a Monterrey y se mete a la liguilla
Los Tuzos vinieron de atrás para vencer a Monterrey y sellar su pase a la fiesta grande.
Pachuca se metió al Gigante de Acero para derrotar a un pobre Monterrey por 1-3 con un gol que evidenció el mal paso de los Rayados en el este Clausura 2026 de la Liga MX.
En partido correspondiente a la jornada 15, los Regiomontanos llegaban con la misión de conseguir los tres puntos para mantenerse en la pelea por puestos de liguilla, pero nuevamente fueron superados por el rival que logró su pase a la liguilla.
Rayados se pudo adelante en el marcador a los 21 minutos gracias al tanto de Lucas Ocampos desde el punto penal.
Todo indicaba que los locales podrían regresar a la senda del triunfo, pero todo cambió en la segunda parte.
Y es que a l minuto 54, Kenedy hizo una espectacular jugada en un contragolpe para poner el 1-1.
Al 72’ el ‘ Pocho’ Guzmán desbordó por la banda izquierda para asistir a Alan Bautista que marcó el segundo tanto del Pachuca para darle vuelta el marcador.
Monterrey se mostraba incrédulo tras perder la ventaja en unos minutos y buscaron la remontada, pero 10 minutos más tarde fueron madrugados en un tiro libre.
Y es que los Tuzos aprovecharon la desconcentración de Monterrey para que Enner Valencia anotará el 3-1 final al quedar solo en el área.
Con esta victoria, Pachuca llegó a 31 puntos para ubicarse en el segundo sitio y firmar su pase a la liguilla, por su parte, Monterrey se quedó con 15 unidades y al borde de la eliminación al ubicarse en el puesto 14 del Clausura 2026.