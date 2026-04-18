Liga MX Pachuca derrota en el Gigante de Acero a Monterrey y se mete a la liguilla Los Tuzos vinieron de atrás para vencer a Monterrey y sellar su pase a la fiesta grande.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Resumen | ¡Tuzos derrota a Rayados! Monterrey empezó ganando pero Pachuca le dió la vuelta con golazos

Pachuca se metió al Gigante de Acero para derrotar a un pobre Monterrey por 1-3 con un gol que evidenció el mal paso de los Rayados en el este Clausura 2026 de la Liga MX.

En partido correspondiente a la jornada 15, los Regiomontanos llegaban con la misión de conseguir los tres puntos para mantenerse en la pelea por puestos de liguilla, pero nuevamente fueron superados por el rival que logró su pase a la liguilla.

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Rayados se pudo adelante en el marcador a los 21 minutos gracias al tanto de Lucas Ocampos desde el punto penal.

Video ¡Rayados pega primero! Desde los once pasos Lucas Ocampos no falla y Monterrey ya lo gana

Todo indicaba que los locales podrían regresar a la senda del triunfo, pero todo cambió en la segunda parte.

Y es que a l minuto 54, Kenedy hizo una espectacular jugada en un contragolpe para poner el 1-1.

Video ¡Pónganse de pie ante tremendo golazo de Kenedy! Una jugada que silenció el Gigante de Acero

Al 72’ el ‘ Pocho’ Guzmán desbordó por la banda izquierda para asistir a Alan Bautista que marcó el segundo tanto del Pachuca para darle vuelta el marcador.

Video ¡Tuzos se pone arriba! Alán Bautista empuja solo el balón en el área y anota

Monterrey se mostraba incrédulo tras perder la ventaja en unos minutos y buscaron la remontada, pero 10 minutos más tarde fueron madrugados en un tiro libre.

Y es que los Tuzos aprovecharon la desconcentración de Monterrey para que Enner Valencia anotará el 3-1 final al quedar solo en el área.

Video ¡Madrugaron a Rayados! Los Tuzos ponen el tercero con un insólito gol