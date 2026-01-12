    Liga MX

    Diber Cambindo se declara fan de Funes Mori y se pone cuota de goles en León

    El delantero colombiano buscará en el Clausura 2026 el título de goleo que se le negó hace un año con Necaxa.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Cambindo lanza mensaje a Funes Mori y se pone reto en León

    Tras debutar con León en la victoria sobre Cruz Azul (1-2), Diber Cambindo se puso una cuota de goles para el Torneo Clausura 2026 en el que buscará el campeonato de goleo.

    “Es la consigna mía, los goles, yo vengo a dar todo por la institución de donde me toque. Espero y pueda conseguir la cuota de goles que he venido marcado constantemente en los torneos que he jugado”, declaró Cambindo en un chacaleo con los medios de comunicación previo a la visita a Pachuca en la Jornada 2.

    El delantero colombiano reconoció que espera marcar entre “8 y 10 goles” con León en el Clausura 2026 después de anotar 32 goles con Necaxa en dos años.

    Su mejor torneo fue el Clausura 2025 en el que anotó 11 goles en 14 partidos. Cambindo busca su revancha al quedarse a un gol del título de goleo que conquistaron Paulinho, Raúl ‘Pantera’ Zúñiga y Uros Durdevic con 12 tantos cada uno.

    Por otra parte, Diber Cambindo sorprendió al declararse fan de Rogelio Funes Mori, a quien sustituyó en el partido ante Cruz Azul; el colombiano espera compartir la cancha con el Mellizo en los próximos partidos del Clausura 2026.

    “Depende de cada partido, esperemos que en alguna ocasión podamos compartir la cancha, yo soy fan de él, se lo he dicho, le he expresado que lo admiro mucho. Estoy muy feliz de compartir el ataque con él”, expresó.

    Video Resumen | ¡Dramático final en León! ¡La Fiera le saca los tres puntos a Cruz Azul!
