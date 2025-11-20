Video Atención a lo que hizo Sergio Ramos al ver a Chicharito llorando

José Antonio 'Tato' Noriega, director deportivo de los Rayados de Monterrey, rompió el silencio respecto a una posible renovación de contrato para el defensa español Sergio Ramos todo de cara a los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX con el América como rival de la 'Pandilla'.

En plática con medios de comunicación, Noriega señaló que es 'normal' hasta cierto punto la inquietud que hay en torno al futuro del zaguero histórico.

Noriega confirmó pláticas para extender el contrato de Sergio Ramos, aunque aseguró que no hay algo concreto y más detalles se darían a conocer una vez que termine la participación del Monterrey en el Apertura 2025.

"Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto que hay pláticas, es normal, pero no me gustaría entrar en detalle porque nos distraemos de lo más importante, que es "cerrar filas" para enfrentar a un equipo complicado como es el América. Hablaremos de otros temas más adelante".

También con la extensión de contrato de Ramos en la lupa, la permanencia o no del director técnico Doménec Torrent es tema en el conjunto regiomontano, aunque 'Tato' Noriega descartó que el buscar un técnico sea una preocupación en la directiva.