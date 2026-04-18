Liga MX Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 15 del Clausura 2026 Consulta los resultados de la Jornada 15 del Clausura 2026 rumbo a la Liguilla y en el que hay tres clasificados al momento

Video Resumen | ¡Pumas imparable! Una victoria más para los universitarios de cara a La Liguilla

Estos son los resultados al momento de la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026 en el que el torneo entró a su fase rumbo a la Liguilla, pues con tres equipos clasificados, aún restan cinco lugares hacia los Cuartos de Final; cabe recordar que en esta ocasión no hay Play-In.

Los Cuartos de Final, de acuerdo al calendario de la Liga MX, se disputarán de semana a semana; es decir, los partidos de ida se disputarán entre el 2 y 3 de mayo mientras que los juegos de vuelta serán entre el 9 y 10 de mayo próximos.

PUBLICIDAD

RESULTADOS AL MOMENTO EN VIVO DE LA JORNADA 15 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Chivas y Pumas aseguraron su boleto a la Liguilla, los felinos lo hicieron el viernes pasado en el triunfo ante Atlético de San Luis en calidad de visitante. Cruz Azul, por su parte, lo consiguió en la jornada sabatina al recibir a Xolos de Tijuana.

Santos Laguna fue el primer equipo sin posibilidad matemática de clasificar a la Liguilla, pues estaba a más de nueve puntos del octavo lugar y con sólo nueve unidades por disputar.

Viernes 17 de abril

Mazatlán FC 1-1 Querétaro

Brian Rubio (Mazatlán FC), 30’

Ali Ávila (Querétaro), 41'

Atlético de San Luis 0-2 Pumas

Juninho (Pumas), 41'

Jordan Carrillo (Pumas), 87'

Sábado 18 de abril

Necaxa 1-0 Tigres

Tomás Badaloni ( Necaxa), 34'

Cruz Azul 1-1 Tijuana

'Toro' Fernández (Cruz Azul), 17'

Mourad (Tijuana), 25'

Monterrey vs. Pachuca, 19:05 MX | 21:05 ET

Chivas vs. Puebla, 19:07 MX | 21:07 ET

León vs. FC Juárez, 21:06 MX | 23:06 ET

PUBLICIDAD

América vs. Toluca, 21:10 MX | 23:10 ET

Domingo 19 de abril