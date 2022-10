Con los brazos abajo y el ánimo más profundo que cualquier agujero que haga cualquier Tuzo, Avilés Hurtado, un no tan bien recordado jugador en los lares neoleneses, se encargó de anotar el único tanto de la vuelta en la compensación, desde los once pasos y con un festejo que no cayó bien en el entorno de su exequipo. La bronca sobre el final del encuentro apareció para dar un poco de aderezo (y un par de amonestaciones) a un encuentro lejos de emociones de Liguilla.