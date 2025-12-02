José Antonio Noriega, presidente deportivo de Monterrey, aseguró que le da igual a quien puedan enfrentarse en la Final ya que por ahora están enfocados en Toluca.

En conferencia de prensa, el ‘Tat o’ destacó la dificultad que representa enfrentar al Campeón, pero señaló que Monterrey incrementará su nivel tras superar al América en los Cuartos de Final.

“Toluca es el campeón actual, es el líder general, tiene muchas virtudes. Nos enfrentamos con ellos la eliminatoria pasada, empatamos en el global, pasaron ellos por el lugar en la tabla y será muy complicado, pero creemos que tenemos las condiciones para lograrlo”

“ No lo tenemos en la mente (final regia). Porque primero necesitamos estar nosotros, ya lo que pasa en el otro partido, la verdad es que no está en nuestras manos y ni tenemos nada por hacer al respecto, entonces sería absurdo distraernos, pensarlo, no está en nuestro panorama”

“Yo estoy seguro que estamos 100% enfocados en hacer lo nuestro, porque para qué te digo ahorita que sí me gustaría ese escenario que tú planteas y luego no conseguimos el objetivo. Estoy pecando de optimismo. Entonces estamos 100% enfocados precisamente en hacer una buena eliminatoria con la dificultad clarísima y altísima que sabemos que va a tener, pero con la confianza de que tenemos los elementos para conseguirla. Después si logramos eso y el rival se viste de amarillo o de azul, créeme que ahorita te firmo que me da igual quién esté ahí”, aseguró ‘Tato’ Noriega.