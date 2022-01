Miguel Herrera, en defensa de Córdova: "No me voy a desesperar, solo tiene tres partidos"

"No voy a tener un jugador que no está pensando en el equipo. Es un gran jugador, hay una oferta por él que se está analizando. Al principio estuvo muy metido, vino esta circunstancia de la oferta y cambió. El que quiera estar en Tigres debe entregarse al máximo por esta institución, si está pensando en otra cosa no está mal, pero no será tomado en cuenta. Si no sale, le dije que ya se concentre, porque no puede estar pensando en salir. A favor ya llegó Igor (Lichnovsky) y tenemos toda la semana para prepararlo y ver cómo entra al equipo”, agregó.