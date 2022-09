El Piojo 'liquida' al Repechaje: "Seguimos con la mediocridad de nuestro futbol"

"Del quinto no nos mueven y tenemos la posibilidad todavía ahí, no depende de nosotros para que podamos aspirar a meternos directos. Lo vamos a intentar, vamos a tratar de hacer los 30 puntos con los que me parece un equipo siempre debe de tener la mentalidad de llegar ahí. Sería la primera vez que un equipo, si logramos hacer el partido bien y ganarlo, que con 30 puntos quedara fuera de la Liguilla directo, pero así es el futbol".