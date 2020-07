Miguel Herrera admite estar ilusionado tras ser vinculado con el Betis

“Me da gusto y me alegra por el trabajo que hemos hecho que hoy mi nombre esté en un equipo europeo, en un equipo importante como lo es el Betis, pero a mí sinceramente no me ha hablado nadie, entonces de repente son muchas especulaciones, agradecido con el quien haya puesto mi nombre ahí, pero bueno, esperando, tranquilos. La verdad es el puro rumor, a mí no me ha contactado nadie, yo estoy concentrado en América”, indicó.