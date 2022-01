Michel Leaño tras derrota de Chivas ante Pachuca: "Fuimos presas de nuestros errores"

"Estoy muy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que brindamos, está muy alejando de lo que pretendemos, hoy fuimos presas de nuestros errores, pero sobre todo lo que no puede pasar en el Guadalajara es que si nos equivocamos no podemos entrar en dudas, en el segundo tiempo mejoramos un poco, si queremos aspirar a cosas grandes debemos mejorar la constancia, les regalas los goles al rival, el rival no te perdona y esto es así, nuestra meta es preparar el partido ante Querétaro", dijo en conferencia de prensa.