Leaño fue claro: "No estamos dando los triunfos que la afición merece"

“ No estamos contentos, no estamos satisfechos, no estamos dando los triunfos que la afición merece, pero estamos muy comprometidos en lograrlo, vamos a tener convicción, entusiasmo, seguro podremos darle alegrías a la gente, hoy no pudieron llevarse la alegría del triunfo y eso no nos tiene contentos”, dijo en conferencia de prensa.