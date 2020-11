Memo Ochoa dio la cara en el América y aceptó que el nivel mostrado en la Liguilla del Guard1anes 2020 de la Liga MX no fue el ideal y eso propició que el equipo fuera eliminado ante las Chivas .

"Estamos tristes y decepcionados como gran parte de ustedes, un torneo raro y diferente desde el inicio por todas las circunstancias de este 2020 pero que sin duda no es pretexto para no haber dado una mejor batalla el día de ayer. Está claro que no estuvimos a la altura de una Liguilla y tenemos que dar la cara".