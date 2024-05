"Siempre fui crítico de Henry, con todo respeto, siempre he dicho que era un tronco, pero he visto troncos como Hermosillo, Borgetti, otros. Todos aprenden, si lo ves, hay grandes futbolistas, todo mundo se ha olvidado de Cabinho, se olvida. Gignac es muy inteligente para jugar, completo, vine Cabinho y luego Gignac.

"Es bueno a secas (Diego Valdés). Todavía le falta, es un jugador que tiene la inteligencia, pero no explota lo que debería de dar , es más pausado, él sabe jugar, meter un pase filtrado, pero no dribla a nadie", agregó sobre el chileno.

"La verdad, no sé cómo se contratan jugadores en el América, si un tipo sale corrido de Tigres y lo premian con el América, en el futbol mexicano estamos para llorar, deberíamos hacer una norma como lo hizo (no entendí) para que le digas que a partir de ahora, si no tienes el currículum para llegar, no entras en el club, hoy cualquiera entra".