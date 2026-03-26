Liga MX Mauricio Culebro cerrará tres renovaciones en Tigres antes de irse del equipo Jesús Garza ya fue renovado con Tigres; Fernando Gorriarán y Vladimir Loroña están en pláticas avanzadas.

Video Tigres renovará a tres jugadores antes de la salida de Mauricio Culebro

Mauricio Culebro, presidente de Tigres, cerrará las renovaciones de tres jugadores del primer equipo antes de dejar su cargo al término del Torneo Clausura 2026.

Vladimir García reporta para TUDN que la directiva felina ya renovó al lateral derecho de 25 años, Jesús Garza, con un contrato hasta el 2029, con opción a un año más.

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Además, está cerca de llegar a un acuerdo para la renovación de dos elementos más: el mediocampista uruguayo, Fernando Gorriarán, y el lateral mexicano, Vladimir Loroña.

Vladimir García añade que faltan detalles para que ambos futbolistas extiendan su contrato con Tigres por dos años más, hasta 2028.

Mauricio Culebro no se irá sin dejar blindado a Tigres, incluso hace unos días cerró la renovación del técnico Guido Pizarro hasta 2027.

Culebro se irá de Tigres el próximo 1 de junio para ser presidente del AMB Sports and Entertainment, grupo propietario del Atlanta United en la MLS, del equipo de Atlanta en la NWSL, de los Atlanta Falcons de la NFL, y del Mercedes-Benz Stadium que será sede del Mundial 2026.

Su lugar será ocupado por Carlos Emilio González, quien reportará directamente a Mauricio Doehner, presidente del comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

Mientras que Carlos Valenzuela asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo de Tigres, a partir de la misma fecha. Valenzuela cuenta con más de 15 años en la industria del futbol, siete en Tigres, y es consultor de FIFA a nivel mundial para el desarrollo del futbol internacional.