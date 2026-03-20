Tigres Guido Pizarro renovará contrato con Tigres hasta 2027, es un hecho La directiva y el director técnico llegan a un acuerdo después de que pasara un año de la gestión del sudamericano.

Video Guido Pizarro renovará con Tigres hasta diciembre de 2027

Guido Pizarro y Tigres llegaron a un acuerdo para la extensión del contrato del director técnico con el conjunto felino hasta el 31 de diciembre de 2027, según dio a conocer en exclusiva Vladimir García, reportero de TUDN.

El acuerdo es un hecho y se espera que se haga oficial en los próximos días. A la directiva le ha gustado la metodología de Guido Pizarro desde que tomó el cargo hace un año y las decisiones que ha tomado y que han llevado a una Final o a una remontada épica como la conseguida ante Cincinnati en la Concacaf Champions Cup.

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Además, Guido Pizarro está en constante preparación y actualización, algo que ha representado un punto a favor, además del manejo del vestidor.

Son varios aspectos que a la directiva le han llenado de optimismo con Guido Pizarro, inclusive también la mayor presencia de la cantera y el talento obtenido de los jugadores.