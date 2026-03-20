    Tigres

    Guido Pizarro renovará contrato con Tigres hasta 2027, es un hecho

    La directiva y el director técnico llegan a un acuerdo después de que pasara un año de la gestión del sudamericano.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Guido Pizarro renovará con Tigres hasta diciembre de 2027

    Guido Pizarro y Tigres llegaron a un acuerdo para la extensión del contrato del director técnico con el conjunto felino hasta el 31 de diciembre de 2027, según dio a conocer en exclusiva Vladimir García, reportero de TUDN.

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    El acuerdo es un hecho y se espera que se haga oficial en los próximos días. A la directiva le ha gustado la metodología de Guido Pizarro desde que tomó el cargo hace un año y las decisiones que ha tomado y que han llevado a una Final o a una remontada épica como la conseguida ante Cincinnati en la Concacaf Champions Cup.

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    Además, Guido Pizarro está en constante preparación y actualización, algo que ha representado un punto a favor, además del manejo del vestidor.

    Son varios aspectos que a la directiva le han llenado de optimismo con Guido Pizarro, inclusive también la mayor presencia de la cantera y el talento obtenido de los jugadores.

    Guido Pizarro está instalado en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup e, incluso, es el vigente subcampeón de la Liga MX, después de perder la Final con el Toluca.

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