Liga MX Mauricio Culebro tras salida de Tigres: "Aquí estaré hasta el final del torneo" El todavía presidente de Tigres se expresó tras el anuncio de sucesión de su puesto.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Así fue la emotiva frase con la que Mauricio Culebro se despidió de Tigres

Tigres sacudió la Liga MX tras informar el inicio de proceso de sucesión de la presidencia del equipo, confirmando la salida de Mauricio Culebro quien finalmente ha brindado sus primeras palabras a l respecto.

El todavía presidente del club reconoció que fue "una decisión muy difícil", pero aseguró que "estoy al cien por ciento comprometido con esta institución. Estoy sumamente agradecido con la afición, jugadores, jugadoras y estoy con la energía puesta porque todavía hay muchas batallas que dar".

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Culebro reiteró que su compromiso con la institución se mantiene hasta finalizar la campaña. "Si hay que dejar claro que el anuncio se hizo ahorita, pero que yo estoy comprometido y aquí estaré hasta el final del torneo", dijo en palabras a algunos medios, entre ellos TUDN.

¿Qué dijo Mauricio Culebro sobre su siguiente reto?

Culebro ahora será presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, grupo propietario del Atlanta United en la MLS, del equipo de expansión de Atlanta en la NWSL y de los Atlanta Falcons de la NFL y mencionó que tratará de llevar a otras latitudes lo que se ha hecho bien en Tigres.

"Las cosas las hablamos como se tienen que hablar. Yo comprometido a quedarme aquí hasta el final del torneo y con el apoyo de la institución para ir a abrir nuevas fronteras y llevar a otros lugares lo que se ha hecho bien aquí", explicó.