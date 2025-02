El refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2025, Mateusz Bogusz , estuvo en conferencia de prensa y habló de su sentir tras firmar con el club y aseguró que supo de lo que pasó con Martín Anselmí , pero que no fue impedimento para fichar con la institución.

“Estuve en contacto con el club en todo momento, claro que supe lo que pasó, pero siendo honesto no importó tanto, vine aquí para jugar con Cruz Azul, lo hice por mí, por el equipo, he hablado con el entrenador antes y después de esta situación, yo confío en él, él confía en mí, nada cambió, no hubo ninguna duda”.