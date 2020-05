Lupillo reveló bronca interna previo a famoso gol contra Pumas

“El miércoles anterior a ese sábado, a mi el ‘Chiquis’ García me gana un cabezazo, y me lo gana bien, brinca más que yo. Fue un momento jodido en mi carrera”, contó Guadalupe Castañeda en entrevista para ‘Versus Digital’ .

“Me fui al área. Me hice un poco güey atrás de (David) Oteo y de Tiba, como que no me interesaba rematar, de hecho, les di la espalda. Ya cuando Zamora iba a tirar, yo no me meto al área. Pasa lo que yo había visualizado: Campos para muy bien el penal hacia su izquierda y es cuando yo le pego.