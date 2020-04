Ya están elegidos los futbolistas que verán acción en la jornada tres de la eLiga MX. Entre ellos destacan los debuts de Raúl Gudiño (Chivas), Santiago Cáseres (América), César Montes (Monterrey) y el más joven de todo el torneo, Santiago Giménez (Cruz Azul).

La actividad comenzará el viernes de esta manera:

Juárez vs Morelia: Eder Borelli vs Luis Malagón

Necaxa vs Atlético San Luis: Daniel Álvarez vs Carlos Gutiérrez

Xolos vs América: Miguel Barbieri vs Santiago Cáseres

Puebla vs Querétaro: Christian Tabó vs Jaime Gómez

El sábado, la agenda está marcada de esta manera:

Tigres vs Atlas: Francisco Venegas vs Luciano Acosta

Cruz Azul vs Santos: Santiago Giménez vs Lalo Aguirre

Para el domingo, el cierre promete ser espectacular: