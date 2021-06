“Esperé a que el maestro diera la lista, y con la sorpresa de que cuando da la lista me nombra tercero, y virando me nombra tercero pensé en acercarme, suavecito para que no lo tomara mal, y transmitir mi pálpito y le dije : ‘Maestro, ¿no me deja quinto? Porque tengo un presentimiento de que lo liquido’. Y él no duda, tiene esa percepción y en seguida me tacha tercero y me pone quinto”.