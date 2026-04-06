Liga MX Chivas es el primer equipo en clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 Con el empate frente a los Pumas el Rebaño aseguró su boleto a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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A falta de cuatro jornadas para que termine la temporada regular del Clausura 2026, las Chivas se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.

Después del empate agónico con Pumas en la jornada 13, el Rebaño llegó a 31 puntos para mantenerse como líder y ponerse a 14 unidades arriba del octavo lugar de la tabla que al momento son los Tigres faltando 12 puntos por disputar con lo que ya no podría salir de los mejores ocho.

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Y fue a través de redes sociales la Liga MX le dio la bienvenida al Guadalajara a la liguilla.

“Oficial. Chivas, bienvenido a la Fase Final del Con México Clausura 2026. ¡El Rebaño es el primer invitado a #LaFiestaDeLaAfición!”, se le en las publicaciones de la liga.

Cabe destacar que para este Clausura 2026 de la Liga MX se eliminó el repechaje y solo clasificaron los primeros ocho de la tabla general.

Ya con el boleto en mano, el Guadalajara apunta a romper el récord de puntos en torneos cortos que estableció Cruz Azul en el Apertura 2024 que fue de 42 unidades en 17 jornadas, ya que con cuatro jornadas por disputar podría llegar a los 43 puntos.