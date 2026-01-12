Liga MX Liga MX a la altura de la Premier League; esto piensan en la Comisión de Árbitros Horacio Elizondo, director técnico de la Comisión de Árbitros, destacó la implementación del nuevo sistema para detectar el fuera de juego.

Video “Muy eficiente”, así calificaron la nueva herramienta del VAR en la Liga MX

Después de que se estrenará el sistema automatizado de fuera de lugar en la Liga MX, Horacio Elizondo, director técnico de la Comisión de Árbitros, señaló que está nueva herramienta pone al futbol mexicano a nivel de las mejores ligas del mundo.

“ Destacar ese hecho de estar a nivel de las mejores ligas del mundo posicionan al futbol mexicano en un lugar muy importante, es decir, ponernos a la altura de la Premier League despierta orgullo y admiración"

“Y por ser la primera jornada, muy a gusto, muy eficiente y contribuye a lo que estamos buscando desde el torneo pasado… agilizar los procesos”, indicó Horacio Elizondo para TUDN.

De igual forma el exárbitro mundialista dejó claro que no hubo polémica en el juego entre León y Cruz Azul luego de que se anulara el gol por posición adelantada.

“ El sistema es infalible, el sistema de líneas que veíamos antes es lo que hace ahora automáticamente este nuevo sistema y justamente esa cortina que cae es la separación que hay entre uno y otro por eso esa jugada del Cruz Azul vs. León… los centímetros que marcó el sistema son 14, y son exactos… no hay polémica... el sistema no falló, el VAR no falló y estamos tranquilos”, apuntó Elizondo.

LOS ÁRBITROS MEXICANOS QUE ESTARÁN EN EL MUNDIAL 2026

Horacio Elizondo confirmó que César Arturo Ramos y Katia Itzel García serán los árbitros que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo y señaló que el silbante mexicano apunta a la Final del torneo.

“Son los elegidos por la FIFA indudablemente hicieron un proceso para llegar y hoy trabajan en Río de Janeiro”

“El arbitraje mexicano indudablemente tiene otras posibilidades y la FIFA a optado por estas… estamos muy felices por ellos”

“Es el objetivo de César Ramos… cuando hablé con él le dije “vas por tu tercer mundial ¿por qué no nos planteamos dirigir la final?” y me dijo “claro que sí, voy por eso”, contó Horacio Elizondo.