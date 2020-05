Ya con el marcador en contra, ¿dónde te metiste, Aguirre? Eduardo prácticamente cedió todas las acciones al hidalguense en el complemento quien no se dio un festín solo porque no quso (ni tampoco el poste virtual). El "Mudo" también se silenció en el Dualschok 4 y solo una contra hizo que Kevin se alzara del sillón (en otra ocasión, también saltó con un "no ma..." tras una falla clara) pero, a final de cuentas, Pachuca se apuntó otra victoria en la eLiga MX en duelo de cracks, y con Álvarez sin su musa, nada más y nada menos.