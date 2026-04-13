    Liga MX

    Katia Itzel García responde directamente a Sergio Bueno tras expulsarlo en CU

    La arbitra mexicana aclaró parte de la polémica que se generó en el partido entre Pumas y Mazatlán.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Katia Itzel lanza contundente respuesta a Sergio Bueno

    Este domingo hubo una polémica entre la arbitra Katia Itzel García y el técnico de Mazatlán durante el juego ante Pumas en CU, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Debido a una marcación al final del primer tiempo, el técnico de los Cañoneros reclamó a la silbante, algo que ella explicó que no está permitido, ya que no se pudo establecer un diálogo con el entrenador.

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    “Las reglas de juego son muy claras, hay un apartado que dice que ningún entrenador puede acercarse en el medio tiempo o al finalizar el partido para desaprobar y reclamar una decisión arbitral, ese es el reglamento y es una causal de expulsión totalmente”.

    “Yo quise dialogar con el señor, pero sus actitudes, sus gestos corporales no lo dejaron tener un diálogo real, rebasó esa línea del respeto y se aplica lo que el reglamento dice”.

    Katia Itzel responde al supuesto comentario de Sergio Bueno

    La árbitra mundialista respondió al comentario que circula en redes sociales, mismo que habría dicho el técnico Sergio Bueno en su camino al vestidor tras ser expulsado.

    “No fui una testigo directa, pero creo fielmente en la persona que lo dijo porque es una persona con mucha ética para poder expresarlo”, finalizó.

    Video El supuesto mensaje misógino del DT de Mazatlán contra Katia Itzel
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