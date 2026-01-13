Liga MX Juárez vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Sigue todas las incidencias de este partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Video Gabriel Milito confirma regreso de jugador importante en Chivas

El partido Juárez vs. Chivas forma parte de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX en lo que es uno de los duelos más esperados de la actividad a mitad de semana.

El Estadio Olímpico Benito Juárez abre sus puertas para la disputa de este encuentro en la frontera y con la ilusión a tope entre dos equipos que iniciaron buen su andar en el certamen.

Chivas llega a este encuentro después de derrotar en casa al Pachuca, mientras que Juárez, a domicilio, derrotó al Mazatlán en lo que fue de hecho el primer partido del torneo.

Jornada 2 del Torneo Clausura 2026



Estos son los partidos de la segunda fecha de la Liga MX que se disputarán este martes 13 de enero y jueves 14 de enero.