    Liga MX

    Juárez vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Sigue todas las incidencias de este partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Gabriel Milito confirma regreso de jugador importante en Chivas

    El partido Juárez vs. Chivas forma parte de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX en lo que es uno de los duelos más esperados de la actividad a mitad de semana.

    El Estadio Olímpico Benito Juárez abre sus puertas para la disputa de este encuentro en la frontera y con la ilusión a tope entre dos equipos que iniciaron buen su andar en el certamen.

    Chivas llega a este encuentro después de derrotar en casa al Pachuca, mientras que Juárez, a domicilio, derrotó al Mazatlán en lo que fue de hecho el primer partido del torneo.

    Jornada 2 del Torneo Clausura 2026


    Estos son los partidos de la segunda fecha de la Liga MX que se disputarán este martes 13 de enero y jueves 14 de enero.

    • Puebla vs. Mazatlán
    • Necaxa vs. Monterrey
    • Pachuca vs. León
    • Juárez vs. Chivas
    • Cruz Azul vs. Atlas
    • Querétaro vs. Xolos
    • América vs. San Luis
    • Tigres vs. Pumas
    • Toluca vs. Santos
    Liga MXJuárez

