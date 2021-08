"No es un partido de exhibición, lo tenemos claro. No es eliminatoria o un partido oficial, para algunos es algo más que eso. Venimos en una carga alta de juegos, en fecha doble, lo que mas nos quita el sueño es recuperar los muchachos, que no haya lesiones. Que el arbitraje y el VAR proteja al equipo que venga a jugar", dijo.