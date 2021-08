“El problema de Chivas últimamente es que es irregular, tiene altibajos, no sé si de los mismos jugadores o de los cambios de Vucetich que de repente cambia semana a semana los jugadores, no sé si eso afecta a que no se adapten bien. Chivas está sufriendo y esperemos que salga de esta mala racha. Es difícil dar un pronóstico sobre si se va Vucetich y llega otro entrenador, creo que hay que tener paciencia”, dijo en entrevista con Adriana Terrazas, de TUDN.