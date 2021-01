“Yo sé que nadie me va a regalar nada, no me siento como este jugador que tiene que jugar por el simple hecho de lo que ha conseguido, quiero ganármelo a pulso. Si las cosas están en el plan van a llegar cosas. No me presiono, ahorita sólo quiero aportar todo lo que tengo a Toluca. Si en algún momento se da (la selección mexicana) se va a dar. Lo que depende de mí es defender los colores del Toluca”, comentó en exclusiva para Línea de 4 de TUDN.