Dueñas exige a la Comisión Disciplinaria sanción a FC Juárez

Jesús Dueñas sigue buscando que se castigue al FC Juárez por falsificación de documentos y ahora espera que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol le imponga una sanción a los fronterizos.

A través de sus redes sociales el exfutbolista señaló que no ha recibido r espuesta tras el fallo a favor que tuvo por parte del TAS.

“Para informarles el siguiente paso que vamos a dar es con la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol sobre el caso de Juárez, que violó el reglamento al registrarme con un contrato falso, el cual yo no firmé"

"Yo creo que ya pasó suficiente tiempo desde el 2024 en marzo a la fecha… Ya tenemos la resolución en México y tenemos la resolución en Suiza a favor de nosotros y creo que tienen más argumentos para para que vean este tema muy serio y pues esperemos en Dios que apliquen el reglamento sobre el equipo FC Juárez”, mencionó Dueñas.

Hace unas semanas Jesús Dueñas ratificó su denuncia contra los Bravos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El exjugador acusa que FC Juárez falsificó su firma en un contrato que establecía q ue tenía contrato con el equipo por un año y no de tres como estaba acordado con Dueñas.