Jesús Dueñas acusa a Cruz Azul de romper su contrato unilateralmente

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Dueñas denunció lo que resultó de la referida reunión en donde fue informado que ya no era jugador del conjunto de La Noria.

"El día de ayer sostuve una reunión con el representante legal del equipo de fútbol Cruz Azul. En esta reunión se me notificó que de forma unilateral, es decir, que por parte de Club ya no soy futbolista Cruz Azul y se me deslinda completamente del club", escribió Dueñas.