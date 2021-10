“Sería muy fácil escudarme en ello y decir que un plantel de 20 jugadores no hemos podido entrenar todos juntos un solo día los 20, decir que la Jornada 1, 2 y 3 la jugamos sin siete jugadores, pero no es momento de hablar de ello, no soy así, tengo un plantel muy vasto con calidad. No lo atribuyo a nada en específico, es un cúmulo de factores, pero que todos los tiene que resolver el entrenador, no hay pretexto”, sentenció.