América Jardine respalda a Henry Martín tras supuesto insulto racista contra Helinho El DT del América reveló el delicado estado de salud en que jugó Brian Rodríguez.

Video Espaldarazo de André Jardine a Henry Martín tras pleito con Helinho

André Jardine respaldó a su jugador Henry Martín tras la bronca, suspensión y supuesto insulto racista que dirigó a Helinho, jugador del Toluca, en la jornada pasada.

Tras la apretada y esencial victoria de las Águilas en casa de León en la penúltima jornada de la Liga MX, Jardine tocó el tema de las supuestas palabras de su goleador y pidió responsabilidad a la prensa ante lo delicado del tema.

PUBLICIDAD

"El América y nosotros desde adentro estamos muy atentos de combatir cualquier tipo de discriminación, te aseguro con toda la certeza de que no va nunca a partir de ningún jugador ni de ningún integrante del club porque aquí no se admite ningún tipo de discriminación.

"Lo lamento por Helinho por las redes sociales están sufriendo algo importante, fue mi jugador en Brasil, lo quiero, se perdió un poco, sus acciones fueron erradas a partir de la expulsión, creo que fue el principal responsable de toda la confusión porque no quería salir (del campo), estaba intentando generar otra expulsión.

"Las sanciones ahí están, pero que por favor no se hable en la prensa, que tengan la responsabilidad de no colocar palabras en la boca de ningún jugador, ya me enteré que algo así está pasando y eso sí nos molesta porque deben tener la responsabilidad de no provocar cosas como estas,

"Lo que representa Henry como capitán, como jugador, referente de este club, cualquier crítica debe tener una prueba para hablar cualquier cosa de este chico, entonces les pido por favor que sean responsables con sus opiniones y con los hechos para no empeorar una situación que ya es lamentable por cualquier tipo de discriminación

JARDINE REVELA ESTADO DE SALUD DELICADO DE BRIAN RODRÍGUEZ

El entrenador del América pidió valorar la victoria en la penúltima jornada del Clausura 2026 y reveló que varios de sus jugadores no estaban físicamente aptos para jugar, pero demostraron su compromiso.

PUBLICIDAD

"Valorar mucho la victoria, una plaza que siempre es muy complicada, sobre todo en este momento, venimos de un partido muy desgastante contra Toluca.