Liga MX Helinho denuncia racismo tras el polémico pleito en el América vs. Toluca El futbolista de los Diablos Rojos alzó la voz ante los mensajes racistas que ha recibido en los últimos días.

Video Helinho denuncia racismo tras su bronca en el América vs. Toluca

Helinho, futbolista del Toluca, denunció haber sido víctima de ataques racistas en sus redes sociales tras la bronca que protagonizó el pasado fin de semana ante América.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el brasileño denunció los mensajes de racismo que ha recibido luego del pleito con Alejandro Zendejas que lo hizo acreedor de una tarjeta roja, y tras encararse con Henry Martín en el túnel del Estadio Banorte.

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El mensaje que publicó Helinho contra el racismo

“No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales. Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar”, comienza diciendo el video que fue hecho con una voz de inteligencia artificial.

“El racismo no es una opinión, es violencia, cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación y el silencio también forma parte de ello. Cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste, crece con la omisión, se fortalece con la normalización.

“Por lo trato, no se trata solo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo, toma una postura, no lo normalices. El respeto no es una opción, es lo mínimo, indispensable. El racismo es un crimen”, sentencia el video.

El castigo de Helinho tras su bronca en el América vs. Toluca

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX sancionó a Helinho con tres partidos: uno por juego brusco y grave, y dos por conducta violenta hacia jugadores del América, además de una multa.

Helinho se perderá los dos últimos encuentros de la fase regular del Clausura 2026 y el partido de ida de Cuartos de Final de la Liguilla.