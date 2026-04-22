Liga MX La confesión de Zendejas respecto a los penales con América rumbo a Liguilla El mediocampista anotó penal para un triunfo vital de los azulcrema de cara a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Video Alejandro Zendejas es contundente sobre ver al América en Liguilla

Alejandro Zendejas, jugador del América, confesó que el conjunto dirigido por André Jardine ha practicado penales, algo reflejado en el cobro que tuvo desde los 11 pasos para darle el triunfo a las Águilas ante León en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En entrevista para TUDN, Zendejas señaló que tanto el cuerpo técnico como sus compañeros resolvieron que él tirara desde el manchón penal, si bien se ha practicado consistentemente en los entrenamientos de los azulcrema.

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"Los practicamos (penales), el cuerpo técnico y compañeros me dieron la confianza", dijo Zendejas, quien también se refirió a su estado físic, a nivel personal.

"Muy bien, ahora sí ya me siento agarrando ese ritmo, todavía unas cosas que tengo qué afinar, pero estoy feliz de la manera que trabajo, de cómo el equipo está trabajando y el sábado se refleja más que nada".

Por último, refirió que América está concentrado para tener un cierre de orneo a la altura de cara ya a la parte importante del futbol mexicano.