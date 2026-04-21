Liga MX León vs. América EN VIVO: ¡Rayito y Chiquito ponen en ventaja a las Águilas! Ambos buscan no salir de zona de clasificación rumbo a la Liguilla; los Esmeraldas llegan con dos juegos seguidos ganados en casa y las Águilas con dos al hilo sin ganar fuera de ella.

¡EN VIVO! León vs. América, Jornada 16 del Clausura 2026 de Liga MX

León vs. América se juega como parte de la Jornada 16 de la Liga MX Clausura 2026, penúltima fecha del torneo regular con miras hacia la Liguilla, de la cual no quieren salir de esa zona ninguno de estos dos clubes.

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León llega en la octava posición con 22 puntos, los mismos que América pero con diferencia de goles negativa. Además, los Esmeraldas arriban a este compromiso con dos triunfos consecutivos en casa, por lo que tratarán de aumentarla este martes.

Las Águilas, por su parte, son sextas con dos partidos seguidos sin ganar; una derrota ante Pumas y empate con Santos Laguna; además, vienen de empatar con Toluca en un partido que desencadenó una bronca en cancha y en los pasillos que llevan a los vestidores.

LEÓN VS. AMÉRICA EN LA PENÚLTIMA JORNADA DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Son ocho partidos consecutivos los que tiene América sin perder frente al León, con tres triunfos y cinco empates; la última vez que los felinos ganaron fue un 3-2 en casa en el Apertura 2022.