¡Imperdible! El ‘Potro’ Gutiérrez en Versus Digital

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, exjugador del Atlante, América y León y técnico de la selección mexicana campeona del mundo en México 2011, se confesó con Francisco Javier González y este viernes 29 de mayo a las 10 am MEX- 11 am ET podrás disfrutar de la conversación exclusiva para Versus Digital a través de las plataformas de TUDN.