Respecto con cuál etapa de su vida se queda, si la de jugador o la de técnico, Gutiérrez no tuvo duda al decir que “siempre he tenido la idea de que no hay nada como jugar, yo creo que esa etapa como jugador es un privilegio, mi paso por el futbol fue completo, traté de siempre entregar lo mejor. De estas dos facetas me voy quedar con la de jugador, es distinta, te llena de otra manera, no hay nada como estar en la cancha, la adrenalina del partido, todo lo que sucede en el terreno de juego, el previo, las concentraciones, son cosas que no se pueden comparar y por eso me quedo más con la carrera de futbolista”.