"Hemos mejorado en el nivel de juego, hemos crecido, pero todavía siento que tenemos lagunas que nos cuestan y están terminando en gol; al final no te voy a negar que terminamos pidiendo la hora , siempre cuando me veas muy tranquilo, será porque no quiero estar en el banquillo”, dijo.

"Tengo dos días, quizá solo uno para parar al equipo que tengo en la cabeza, pero necesitamos salir a ganar, no nos queda de otra, vivimos un trago muy amargo , porque es una revancha contra nosotros, antes en el segundo partido no metimos ni las manos , hoy tenemos que estar muy alerta”, añadió.

"El equipo a mi no me desagrada pero hay que ser más puntuales, en el primer gol de ellos sabíamos que íban a tirar las jugadas, ahí hay un mundo de nerviosismo, los jugadores son los que ejecutan en la cancha pero nosotros tenemos que trabajarlo y darles más herramientas; Luis García no pasaba el mejor momento por 'equis' cuestión, hoy está bastante bien, no me preocupa la posición, cualquiera de los dos puede hacerlo bien", sentenció.