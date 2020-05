¡Humillante! Con un penal a lo Panenka, Monarcas derrotó a Cruz Azul

Cruz Azul no da una, ahora cayó contra Morelia y con penalti 'picado' por César Huerta. Quizá La Máquina ya no se lleva goleadas, pero los puntos se siguen yendo del lado contrario. Lucas Passerini volvió a recibir la confianza, sin embargo, no lo logró, anotó una nueva derrota en su historial.