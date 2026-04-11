América Historial de enfrentamientos entre André Jardine y Nicolás Larcamón En la historia del futbol mexicano, el técnico del América y el de Cruz Azul se han enfrentado en ocho ocasiones y estos son los resultados.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Historial de enfrentamientos entre Jardine y Larcamón

El duelo más atractivo de la Jornada 14 de la Liga MX es el que jugarán América ante Cruz Azul, teniendo como ingrediente especial, la inauguración del estadio Banorte, para un partido de Liga.

Dos conocidos en el futbol mexicano se enfrentan con sus respectivos equipos, André Jardine, con las Águilas, y Nicolás Larcamón, con Cruz Azul. En ocho enfrentamientos, el estratega brasileño tiene tres victorias, por tres empates y dos derrotas.

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La balanza se inclina del lado de André Jardine

El primer enfrentamiento entre André Jardine y Nicolás Larcamón se produjo el 13 de marzo de 2022, durante la Jornada 10 del Clausura 2022. El brasileño dirigía al Atlético San Luis que derrotó 2-1 al Puebla del argentino.

En el Repechaje del Clausura 2023, de nueva cuenta André Jardine dejó en el camino al León 3-1 de Nicolás Larcamón. Posteriormente, ya con el América, el brasileño superó a la Fiera en el marcador global.

Apenas en el Apertura 2025, Larcamón logró una importante victoria con Cruz Azul al vencer 2-1 al América, en el llamado Clásico Joven.