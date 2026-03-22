Liga MX André Jardine deja advertencia tras Clásico Capitalino: "Esto no se termina en la Jornada 12" El director técnico de las Águilas señala que en la Liguilla se verá "quién es el mejor" y que en las Águilas se mantiene la humildad.

Video André Jardine critica al VAR, tras el triunfo de Pumas

André Jarine, director técnico del Club América, señaló que cuando las Águilas pierden, la prensa puede señalar cosas "que no existen" respecto a la realidad del conjunto azulcrema.

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"Hay qué saber perder, todos los clubes ganan, pierden; cuando el América pierde, la prensa quiere hacer algo que no existe, aquí dentro trabajamos, respetamos, ganamos la mayoría de los partidos, a veces perdemos contra rivales importantes como este, es una cuestión de humildad de saber que se puede ser superado, lo que no podemos es sentirnos dominados en partidos, hoy no fue el caso, es un partido bastante equilibrado, tenemos qué absorber este tipo de partido", dijo el timonel brasileño.

Además, André Jardine advirtió que si bien América podría tener mejores números en la tabla del presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, todavía hay tiempo para revertir la situación e, incluso, destacó que en la Liguilla es cuando se verá "quién es mejor".