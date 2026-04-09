Liga MX América vs. Cruz Azul: Cuándo y dónde ver el Clásico Joven en el Estadio Banorte Las Águilas y La Máquina vuelven al Estadio Banorte en la Jornada 14 de la Liga MX.

Video Cuándo y dónde ver Clásico Joven América vs. Cruz Azul del Clausura 2026

América y Cruz Azul disputarán el primer partido de Liga MX en el renovado Estadio Banorte que será sede del juego de inauguración del Mundial 2026.

El Clásico Joven del Torneo Clausura 2026 se jugará este sábado 11 de abril y significará el regreso de América y Cruz Azul al Estadio Banorte tras dos años de remodelación.

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Ambos equipos llegan en un momento complicado. Las Águilas de André Jardine vienen de empatar 1-1 ante Santos Laguna en la fecha anterior de Liga MX, y de igualar sin goles contra Nashville en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Mientras que La Máquina de Nicolás Larcamón llega tras perder 1-2 frente a Pachuca en Liga MX, y de ser goleado 3-0 por LAFC en la Concacaf Champions Cup.

América vs. Cruz Azul: Cuándo y dónde ver el Clásico Joven del Clausura 2026

Fecha: Sábado 11 de abril del 2026.

Sábado 11 de abril del 2026. Horario: 9 pm del Centro de México y a las 11 pm del Este, 10 pm del Centro y 8 pm del Pacífico en Estados Unidos.

9 pm del Centro de México y a las 11 pm del Este, 10 pm del Centro y 8 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: En México disfruta el partido por Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos síguelo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

El último partido del América en el Estadio Banorte, antiguo Estadio Azteca, fue el 26 de mayo del 2024 con la Final que le ganó a Cruz Azul para levantar el título número 15 de su historia.

