Liga MX América busca los 300 goles ante Cruz Azul en el Clásico Joven América está a dos goles de los 300 ante los celestes en todas competiciones.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América vs. Cruz Azul: las Águilas se encuentran cerca de los 300 goles en la historia ante La Máquina

El Clásico Joven de este fin de semana puede resultar especial para América, que busca llegar a una cifra icónica en este tipo de encuentros.

Solo dos goles y las Águilas podrían llegar a los 300 en todas las competiciones ante La Máquina. Una cifra importante, una que hay que tomar en cuenta y que habla de la contundencia ofensiva que han tenido sus delanteros ante el marco rival.

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¿Cuántos goles le ha marcado América a Cruz Azul en la historia?

A lo largo de la historia, América suma 298 tantos en 204 partidos ante los Celestes y 264 en contra. Esto quiere decir que los Emplumados marcan un promedio de 1.4 goles cada vez que juegan con Cruz Azul.

La mayor cantidad de sus festejos se han producido obviamente en juegos de liga con 182, seguido de compromisos de Liguilla con 53.

¿Le alcanzará el actual América para marcar dos goles ante Cruz Azul?

Marcar dos goles parece haber sido un problema para el actual plantel de André Jardine. En los 13 partidos disputados en lo que va del Torneo Clausura 2026, las Águilas han marcado dos goles o más solo cuatro veces.

En este mismo periodo, Cruz Azul tiene 14 goles en contra y en cuatro ocasiones ha permitido dos tantos o más.