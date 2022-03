Hernán Cristante aclara sus polémicas palabras y da su versión de riña en Querétaro

"Vi a un chico que no pasaba los 20 años y le estaban pegando, les pedí a tres muchachos que lo sacaran porque lo iban a matar, lo sacan, lo empezamos a llevar hacia el túnel y cuando yo estoy llevando a este chico al túnel, gente de Querétaro, porque traían la playera y los puedo identificar muy bien sin temor alguno porque no estaban en sus cabales y me decían que había que reventarlos, se querían meter al túnel y dije 'si se meten al túnel va a haber una tragedia' y por eso comencé a decirles que sí, pero que los reventáramos afuera, no te preocupes. Esto se usa en la parte de educación, en proyectar algo después para tomar el momento y que se enfríen, pero no fue algo pensado mío, fue algo que me salió", indicó.