"He tenido la oportunidad de platicar con Héctor Herrera, con Néstor Araujo que ya pudieron asistir la vez pasada cuando quedaron campeones y te dicen que no se compara con nada, que lo puedes imaginar, pero aun así es mucho mejor de lo que te imaginas. Me gustaría vivirlo, me gustaría estar ahí, poder tener mi experiencia y aportar a las futuras generaciones", apuntó.