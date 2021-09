Haret Ortega: Obviamente disfruté hacerle gol al América

"Obviamente lo disfruté, más que nada por el resultado, por los tres puntos. Obviamente tiene algo de especial jugar contra el equipo que me formé, pero igual, total respeto para la institución, para toda la afición, porque al final ellos fueron los que me dieron la oportunidad de debutar, el profe Miguel me dio la oportunidad de debutar, ahí me formé desde chiquito y estoy muy agradecido con la institución, con todos los entrenadores y toda la gente de la que estuve rodeado el tiempo que me tocó estar allá, es una institución que respeto en demasía pero ahora me toca defender al Club Toluca y voy a dar la vida por el Deportivo Toluca", dijo en exclusiva para TUDN.